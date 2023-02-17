Чебурашка заблокировал работу канализации в Санкт-Петербурге

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17 февраля 2023, 20:08

Фото: пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга

Сотрудники Водоканала выловили из системы водоотведения мягкую игрушку Чебурашки, которая стала причиной засора трубы.

В Центральном районе Санкт-Петербурга специалисты выловили из канализации игрушку Чебурашки, которая стала причиной засора трубы. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала города.

Отмечается, что такую «находку» сотрудники предприятия обнаружили впервые – до этого самой странной вещью, оказавшейся в канализации, был матрас. Игрушку решили отмыть и поместили в экспозицию «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях. На предприятии отметили, что там находятся самые неожиданные предметы, которые работники вылавливают в канализационных сетях.

Также Водоканал в очередной раз попросил жителей города не выбрасывать в сток мусор, потому как это может повредить систему водоотведения Петербурга.