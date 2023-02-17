В конце следующего года в Петербурге откроют новый торгово-развлекательный центр

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17 февраля 2023, 19:13

Фото: canva.com

Ожидается, что ТЦ Hollywood станет одним из крупнейшх торговых центров. Таким же масштабным был только построенный в 2016 году «Охта Молл».

К 2024 году подрядчик планирует достроить и открыть торговый центр Hollywood, который возводят возле станции метро «Пионерская». О том, что объект не откроют раньше указанного срока, рассказала генеральный директор консалтинговой компании Nikoliers Екатерина Аридова. Новость публикует издание АБН Петербург.

Аридова сообщила, что компания, которая занимается проектом торгово-развлекательного центра, уже нашла арендаторов для трети помещений здания. В частности, в ТРЦ будут магазины "Золотое яблоко" и "Рив Гош". Также в ТЦ Hollywood откроется парк развлечений Ксении Бородиной под названием TeikaBoom, он станет первым центром сети телеведущей в Северной столице.

Отмечается, что ждать открытия центра стоит в период с сентября по декабрь будущего года. Такое время выбрано не случайно: в эти месяцы деловая активность и поток покупателей увеличиваются.

Площадь центра составит 115 тысяч квадратов, арендовать можно будет около половины — 60 тысяч квадратных метров. По масштабам сопоставить будущее здание можно только с построенным в 2016 году ТЦ «Охта Моллом».

Инвестиции в проект предварительно составят около 120 миллионов долларов.