В Петербурге начали реставрировать Московские триумфальные ворота

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17 февраля 2023, 18:38

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Восстановление одного из самых известных памятников России в Северной столице страны планируют завершить к 2024 году.

В Санкт-Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот, предыдущие работы на объекте проводились 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Символично, что реставрацию одного из самых известных памятников России мы начинаем в год, когда нашему городу исполнится 320 лет. Триумфальные ворота – знаковый монумент», - заявил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что ворота находятся в одном из самых оживлённых мест Московского проспекта, конструкция испытывает постоянные вибрации из-за интенсивного движения автомобилей. В связи с этим принято решение отреставрировать все металлические поверхности: чугун, сталь, медь будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями. Также специалисты возьмутся за восстановление скульптур.

Работы планируют завершить в следующем году – окончательным этапом станет восстановление благоустройства, в том числе, замена набивного покрытия с организацией водоотведения.