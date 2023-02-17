В Выборгском районе Петербурга в квартире нашли труп пятимесячного мальчика

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

17 февраля 2023, 18:33

Фото: canva.com

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция, в доме, помимо ребенка, находились его родители и брат.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в квартире на проспекте Энгельса нашли труп пятимесячного ребенка. Об этом сообщает patrol.spb.ru.

В дежурную часть полиции поступила информация о смерти ребенка. Отмечается, что в квартире, где проживал погибший, были его родители и 4-летний брат.

В подразделении по делам несовершеннолетних дети на учете не состояли. Правоохранители доставили труп мальчика в морг для выяснения всех обстоятельств смерти. Согласно предварительной информации, на теле ребенка не выявлено следов насильственной смерти.