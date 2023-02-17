В Северной столице объявили конкурс на проектирование участка «коричневой» ветки метро

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

17 февраля 2023, 17:18

Фото: canva.com

Подрядчик должен будет заняться участком между станциями «Путиловская» и «Каретная». Максимальная сумма контракта составляет около 350 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге начался приём заявок на конкурс по проектированию участка на «коричневой» ветке метро. О старте конкурса рассказали в госкомпании «Метрострой Северной столицы».

Те, кто будет участвовать в конкурсе, должны будут разработать проект для участка от «Путиловской» до «Каретной». Туда входит четыре станции – «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

Кроме того, будущий подрядчик должен подготовить всю рабочую документацию по проекту. Одобрить проект предполагают до конца декабря этого года.

Максимальная сумма контракта составляет около 350 млн рублей.