На отделку фасада Соборной мечети в Петербурге потратят 1,7 млн рублей

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17 февраля 2023, 15:57

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Отметим, что ремонтные работы в мечети в Северной столице РФ проводятся в течение шести лет, однако их планируют закончить в 2023 году.

В текущем году правительство Санкт-Петербурга выделило 1,7 млн рублей на реставрацию фасада Соборной мечети. Об этом сообщает Neva.today.

Отметим, что ремонтные работы в мечети Северной столицы России идут уже шестой год, в 2023 их планируют завершить.

На проведение реставрации фасада Соборной мечети власти города выделили 1,7 млн рублей. Также появилась информация о том, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассмотрит возможность проведения работ по креплению гранитных плит на фасаде здания, заплатить за это придется из городского бюджета.