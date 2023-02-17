Серийное производство электрокаров E-Neva в Петербурге планируют начать в 2026 году

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17 февраля 2023, 14:08

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

По словам заместителя гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова, в Северной столице РФ планируют выпускать до 65 тысяч машин E-Neva в год.

В конце 2026 года на Обуховском заводе Санкт-Петербурга планируют начать серийное производство российского электромобиля E-Neva. Об этом рассказал заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей», директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников, сообщают местные СМИ.

Он подчеркнул, что в начале 2026 года могут выпустить первые небольшие партии автомобиля, а к концу года планируется выйти на полное серийное изготовление. Всего на заводе планируют выпускать порядка 55-65 тысяч машин в год.

На сегодняшний день предприятие и Минпромторг прорабатывают вопрос о потенциальной площадке, на которой начнут выпускать электрокар.

«Предложений от "Автоваза" не поступало. Мы хотим производить свои машины, "Автоваз" производит свои автомобили. Мы будем сотрудничать и кооперироваться в рамках Минпромторга по тем деталям или переделам, которые являются общими для всего автомобилестроения», - отметил Подвязников.

Напомним, что ранее экспериментальный образец электрокара E-Neva продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину еще 18 января, когда он посещал Обуховский завод.