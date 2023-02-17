Следствие завершает ознакомление с материалами по «экономическому» делу Фургала

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17 февраля 2023, 09:17

В период прохождения судебных заседаний дела по статье о заказных убийствах в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следователи знакомили подсудимого с материалами дела по экономической статье. Активизировались следователи после обвинительного приговора Фургалу по первому делу.

21 февраля Басманный суд Москвы проведет рассмотрение постановления следователя о возбуждении ходатайства об установлении определённого срока для ознакомления с материалами уголовного дела по экономике. По словам адвоката Сергея Фургала Полины Немчиновой, ознакомление с материалами уголовного дела осуществлялась в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России (Лефортово) в соответствие с требованиями УПК РФ и установленным СК России графиком ознакомления обвиняемых и их защитников.



Пока же сторона защиты не получила возможности ознакомиться с содержанием ходатайства следствия.