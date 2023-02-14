Минобороны РФ: стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

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14 февраля 2023, 21:12 Источник: Минобороны РФ

Стратегический ракетоносец Ту-160. Фото: скриншот видео.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Как следует из сообщения, полет, который продолжался более тринадцати часов, проходил над нейтральными водами акватории двух морей. При этом в воздухе проходила дозаправка самолетов.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», - говорится в сообщении ведомства. В нем также указывается, что недавно, полеты продолжительностью более семи часов совершили стратегические ракетоносцы Ту-95МС.