Почему в России нет своего Илона Маска

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14 февраля 2023, 19:48

В освоении космического пространства участвуют несколько сверхдержав. Но есть и частные инвесторы. Показательный тому пример Илон Маск. Но с какими трудностями сталкиваются рядовые частные компании?



Если в России частника и близко не подпускают к космосу, то в США, Германии и Китае есть такая возможность, но тоже сопряжённая проблемами. В первую очередь – это отсутствие заинтересованности в том или ином проекте со стороны государства. А именно так можно построить базу для полноценного партнёрства. Вторая проблема – отсутствие испытательной базы, где можно тестировать спутники, другие компоненты техники.



Тем не менее, для частных компаний существует несколько важных направлений приложения усилий. В первую очередь - это всё, что касается интернета и других способов связи. На втором по значимости месте стоит уборка космического мусора.



Но для того чтобы частный капитал пришёл в космическую отрасль необходимо наличие некоторых дополнительных условий. В первую очередь это создание нормативной базы, касающейся правил игры с государством в части партнёрства.



Например, в Китае работают 4 компании, которые занимаются разработкой спутников и даже малых ракет-носителей. Объём привлечённых от государства инвестиций уже составил 400 миллионов долларов. Регулярно проводятся и форумы, на которых обсуждаются дальнейшие перспективы отрасли.



В США наряду с Илоном Маском свои проекты реализуют и другие компании. В их числе MAXAR, Blue Origin и Sierra Space. Помимо ракет точкой приложений усилий является создание бизнес-парков. Например, прорабатывается проект Orbital Reef на основе инновационных технологий. В России же для всего этого не хватает нормативно-правовой базы.