Более 270 кафе и ресторанов открыли в Петербурге в 2022 году

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14 февраля 2023, 19:20 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.сom

Горожане предпочитают посещать точки общепита с необычными концепциями.

В прошлом году в Северной столице России открыли 277 новых кафе и ресторанов, что на 4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что данный показатель превышает на 27% количество закрывшихся точек общепита. В основном, в Петербурге открывались кафе и рестораны. Второе место заняли пекарни и кондитерские, меньше всего в городе открыли баров и пабов. В 2022 году закрылось 218 точек общепита: 29% из них — это кафе и рестораны, 19% — бары и пабы, 15% – фастфуд.

Аналитики отмечают, что наибольшей популярностью в Петербурге пользуются рестораны азиатской кухни, а также кафе с необычными концепциями.

Также рост числа кафе и ресторанов в городе связывают с увеличением внутреннего турпотока.