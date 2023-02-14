Более 270 кафе и ресторанов открыли в Петербурге в 2022 году

Горожане предпочитают посещать точки общепита с необычными концепциями.
В прошлом году в Северной столице России открыли 277 новых кафе и ресторанов, что на 4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает АБН.
Отмечается, что данный показатель превышает на 27% количество закрывшихся точек общепита. В основном, в Петербурге открывались кафе и рестораны. Второе место заняли пекарни и кондитерские, меньше всего в городе открыли баров и пабов. В 2022 году закрылось 218 точек общепита: 29% из них — это кафе и рестораны, 19% — бары и пабы, 15% – фастфуд.
Аналитики отмечают, что наибольшей популярностью в Петербурге пользуются рестораны азиатской кухни, а также кафе с необычными концепциями.
Также рост числа кафе и ресторанов в городе связывают с увеличением внутреннего турпотока.
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