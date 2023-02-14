История повторяется – что не так с банкротством Саратовского завода

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14 февраля 2023, 19:22 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

В Саратове продолжается дело о банкротстве одного из ведущих российских производителей систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей – ООО «Завод автономных источников тока». Предприятие начало процедуру банкротства после отмены соответствующего моратория, заявив о долге, превышающем 1 млрд рублей. Примечательно, что это банкротство – уже не первое как в истории самого предприятия, так и в карьере председателя совета директоров завода Александра Ежова.

Значительная часть кредиторской задолженности ООО «Завод АИТ» – долги по налогам. Их накопление уже привело к тому, что налоговые органы приостановили операции по всем расчетным счетам предприятия, что, в свою очередь, препятствует погашению задолженности перед новыми кредиторами. В рамках дела о несостоятельности возможно заключить мировое соглашение с налоговыми органами, что позволит найти выход из сложившейся ситуации. Однако пока сама процедура банкротства застопорилась из-за апелляционной жалобы, в которой указывается, что признаков несостоятельности у предприятия на самом деле нет.

Впрочем, это не первое банкротство в истории завода, и каждый раз оно происходило не без участия бывшего учредителя – Александра Ежова. Финансовые проблемы буквально преследовали его, где бы он ни появлялся. Так, Ежов был в составе совета директоров и в злополучный для завода 2009 год, когда из-за финансовых трудностей предприятие перешло на неполную рабочую неделю. Это больно ударило по и так невысоким доходам сотрудников. А трехмесячные задержки зарплаты стали здесь привычным делом.

В марте 2011 года сотрудники ОАО «Завод автономных источников тока» получили заработок только после вмешательства Государственной инспекции труда Саратовской области. В октябре 2011 года компания попала в список крупнейших должников по страховым взносам с долгом в размере более 50 млн рублей.

Александр Ежов, которому принадлежало на тот момент 26,5% акций (а еще 43,3% – московскому ООО «Промресурс», учредителем которого он являлся), похоже, не видел выхода из допущенной им ситуации и решил просто частично продать свои активы. Так с октября по декабрь 2011 года собственник предприятия сменился. 29,3% акций оказалось у Мортон Эстейс Инк (зарегистрировано в Республике Панама), 26,7% – у Феникс Уэйв Лтд (Британские Виргинские острова).

Однако заводу это явно не пошло на пользу, поскольку через год ситуация с зарплатами повторилась. К середине марта 2012 года многие работники вновь не получили даже зарплаты за январь. Ситуация заставила рабочих пойти на крайнюю меру – забастовку. Обстановку комментировала «Коммерсанту» руководитель первичной организации профсоюза завода Светланы Максимович. По ее словам, за 3,5 года на предприятии ни разу не повышалась зарплата, а встретиться с представителями собственника рабочим практически нереально. Заводчане были уверены, что развитие предприятия – точно не находится в сфере интересов акционера.

«На заводе получают мало, чтоб заработать 10 тыс. рублей, рабочим приходится выходить в выходные дни, очень много сотрудников, получающих меньше МРОТ (минимальный размер оплаты труда, составляет 4611 рублей) вместе со всеми надбавками», - приводил слова Светланы Максимович Коммерсант.

После приостановки работы электродного участка задолженность по зарплате начали погашать, однако нормализовать ситуацию все равно не удалось. И уже в августе 2012 года имущество предприятия (на сумму почти 4,1 млн) арестовали из-за накопившихся долгов по НДС.

Однако даже такая мера не повлияла на всё так же входящего в совет директоров завода Александра Ежова - история с сокрытием налогов продолжала сопровождать предприятие. А Ежов, похоже, смотрел на это сквозь пальцы. В 2015 году последовали уже уголовные дела: бывший директор завода Виктор Гудов был осужден на два года колонии-поселения за невыплату налогов на сумму в 60,2 млн. Его преемник Евгений Арапов, возможно, с молчаливого согласия, а, может, и по прямому указанию учредителя, не перечислял НДФЛ с зарплат сотрудников в бюджет. Накопилось 10 млн рублей, которые, впрочем, были погашены в ходе следствия, что спасало директора от уголовного наказания.

Несмотря на столь неустойчивое финансовое положение, Александр Ежов не препятствовал тому, чтобы предприятие выступило поручителем по займам компании «РегионХимСнаб» и ООО «Управляющая компания «Автономные источники тока» и предоставило им имущество в залог.

Довольно рискованный шаг привёл к тому, чего и можно было бы ожидать. Для предприятия это оказалась непосильная ноша, и уже в феврале 2016 год АКБ «Инвестторгбанк» подал заявление о банкротстве ПАО «Завод автономных источников тока» (ПАО «ЗАИТ») и взыскании с предприятия 512 миллионов рублей. В банке отметили, что заемщики связаны с предприятием-поручителем, так как арендуют у него помещения.

Финансовые провалы преследовали и самого Александра Ежова. В 2016 году он тоже чуть не стал банкротом: против него было возбуждено исполнительно производств по неуплате налогов и сборов. В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы постановил ввести в отношении Ежова процедуру реструктуризации долгов. Среди кредиторов был и АКБ «Инвестторгбанк».

Печальная история, видимо, мотивировала Александра Ежова отойти от взаимодействия с саратовским предприятием. И в апреле 2017 года учредитель сменился на человека, хотя и малоизвестного, но не случайного. Вместо Ежова учредителем стала его мать – Валентина Бондарева (сейчас у нее 50% акций предприятия). Подобный актив – довольно неожиданное приобретение, так как до этого женщина занималась парикмахерской деятельностью в качестве ИП, была среди учредителей химчистки, ресторана и торговых компаний.

В 2017 же году смена учредителя не повлияла на процедуру банкротства. В июле того года на ПАО «ЗАИТ» ввели процедуру наблюдения, по итогам которой сумма долгов выросла до 1,613 млрд рублей. Однако и этого оказалось мало, ведь взыскать долги с завода, на котором словно бы отразилась тень финансовых неудач Ежова, решили еще две компании – зарегистрированный в столице княжества Лихтенштейн «Женева Истеблишмент» и ООО «Девон». Впрочем, история последней компании показалась примечательной ряду СМИ, поскольку ее учредитель – Дмитрий Дзиговский возглавлял впоследствии ликвидированное ООО «Транслессервис», учредителем которого, в свою очередь, был уже сам Александр Ежов. Некоторым наблюдателям показалось, что совпадение могло быть неслучайным. Однако на следующий год выяснилось, что цели Ежова скорее были в другом.

Так, в марте 2018 на заводе началось конкурсное производство, однако вскоре право требования долга у АКБ «Инвестторгбанк» выкупила компания ООО «Завод автономных источников тока», учредителем которой был... Александр Ежов. Оказалось, что одноименное с заводом ООО он создал еще в 2016 году, а появилась на рынке эта никому не известная на тот момент компания сразу с крупной суммой денег, позволившей выкупить и основной долг, и залог в виде 47 зданий, включая заводоуправление, а также множество единиц оборудования, сооружений и станков. Выкупила компания и долги самого Ежова, которые хотел истребовать банк. Может ли это быть совпадением?

В любом случае, мрачная тень, сопровождающая деятельность предпринимателя, никуда не делась и история с банкротством повторилась вновь: оставаясь в совете директоров завода, Ежов так и не смог принести ему финансовый успех - долги по налогам вновь накопились и у предприятия, и у него самого. В марте 2022 ФССП возбудили против Ежова очередное исполнительное производство. Предмет исполнения уже не вызывает удивления – наложение ареста и взыскание налогов и сборов. Чем это завершится – хороший вопрос. Хочется верить, что на этот раз для саратовского завода и других партнеров Ежова – не тотальным погружением в долги.