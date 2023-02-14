На 97-м году жизни умер известный австрийский композитор Фридрих Церха

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14 февраля 2023, 19:04

Фото: globallookpress

Ушел из жизни знаменитый композитор, дирижер и педагог. Он считался одним из столпов австрийской академической сцены начиная со второй половины XX века.

Фридрих Церха родился в Вене в 1926 году. В юном возрасте он сочинял свои первые произведения для скрипки и небольших ансамблей.

Музыкальная карьера талантливого молодого человека была прервана Второй мировой войной.

С 1946 года Церха получал образование в Венской музыкальной академии и Венском университете.

А с 1959 года преподавал в Венском Университете музыки и исполнительского искусства.

Фридрих Церха написал более полусотни произведений.

Среди его наград числятся «Золотой лев» музыкального биеннале в Венеции и премия Эрнста фон Симменса, которая неофициально считается Нобелевской премией для классических музыкантов.