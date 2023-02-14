В Тюмени умер 74-летний архитектор Владимир Устенко

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14 февраля 2023, 18:54

Власти ЯНАО сообщили о смерти бывшего главного архитектора региона Владимира Устенко в Тюмени.

Владимир Александрович Устенко проработал в органах архитектуры и градостроительства более 30 лет.

«Департамент строительства и жилищной политики автономного округа с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни остановилось сердце Владимира Александровича Устенко. <…> Проработал в органах архитектуры и градостроительства более 31 года», — говорится в сообщении.

На протяжении 21 года Устенко был главным архитектором Ямала, занимался проектировкой и застройкой региона.

Участвовал в создании плана административного центра и оформлял постройки в селах.

Вышел на пенсию в 2004 году и переехал в Тюмень.

При жизни Устенко были присвоены почетные звания, среди которых «Почетный архитектор России».