В Тюмени умер 74-летний архитектор Владимир Устенко

Власти ЯНАО сообщили о смерти бывшего главного архитектора региона Владимира Устенко в Тюмени.
Владимир Александрович Устенко проработал в органах архитектуры и градостроительства более 30 лет.
«Департамент строительства и жилищной политики автономного округа с прискорбием сообщает, что на 75-м году жизни остановилось сердце Владимира Александровича Устенко. <…> Проработал в органах архитектуры и градостроительства более 31 года», — говорится в сообщении.
На протяжении 21 года Устенко был главным архитектором Ямала, занимался проектировкой и застройкой региона.
Участвовал в создании плана административного центра и оформлял постройки в селах.
Вышел на пенсию в 2004 году и переехал в Тюмень.
При жизни Устенко были присвоены почетные звания, среди которых «Почетный архитектор России».