В РФ за год на 20% увеличились цены на посуточную аренду жилья

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14 февраля 2023, 17:04 Источник: АБН

В России цены на посуточную аренду жилья увеличились. За год показатель поднялся на 20%. Эксперты пояснили: все дело в путешествиях по стране.

В среднем стоимость аренды квартиры на целый день составляет 1800 рублей. Чаще всего россияне снимают «однушки» и студии, как показала статистика.

Так, цена за однокомнатную квартиру стоит около 1 690 рублей за сутки, за студию отдают – 1800 рублей. Аренда двухкомнатной составляет 2 200 рублей, трехкомнатной – 2900.

Как пишет АБН, такие регионы, как Московская и Калининградская области, Краснодарский край, Крым, Дагестан больше всего пользуются спросом у россиян. Поэтому в этих местах жилье дорожает.