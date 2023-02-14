Губернатор Севастополя предложил тем, кому очень хочется отправить валентинку, вместо этого написать письмо солдату

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14 февраля 2023, 15:22

Фото: Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверен, что россиянам нужно по капле выдавливать из себя все западное. И начать со святого Валентина.

На своих страничках в социальных сетях губернатор Севастополя призвал отказаться от открыток-валентинок в День святого Валентина (14 февраля), а праздновать и развивать свой День семьи, любви и верности (8 июля). Развожаева возмутило, что «и эфир на ТВ и соцсети по всей стране сегодня опять «забиты» Днем Святого Валентина». Губернатор уверен: «этот «праздник» навеян западом, индустрией развлечений и потребления».

Развожаев предлагает выход. «Кому очень хочется отправить в феврале валентинку, есть предложение вместо этого – написать письмо солдату».