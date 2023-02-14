В турецком отеле на сборах подрались футболисты из России и Украины

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14 февраля 2023, 14:11

Турция – прекрасно место для зимних сборов перед началом сезона. В Анталье сейчас можно встретить многих российских футболистов. И украинских. Именно там и случилась драка между спортсменами двух стран.

Инцидент произошел между игроками ярославского «Шинника» и украинского «Миная». Последние, как сообщается, стали провоцировать наших ребят на конфликт – высказывать претензии, почему те не устраивают несанкционированные акции, а также просили спеть украинский гимн. Российские футболисты решили не реагировать.

Но в лифте украинские спортсмены все же накинулись на одного из игроков «Шинника», на помощь подоспели его коллеги. Завязалась массовая драка. Пришлось вызывать полицию и скорую. Серьезных травм ни у кого нет.