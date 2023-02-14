В Петербурге планируют готовить лётчиков для беспилотных летательных аппаратов

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

14 февраля 2023, 11:23 Елена Соколова

Фото: canva.com

По словам петербургского главы, сейчас каждый третий российский беспилотник произведён в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург станет одним из основных центров в подготовке специалистов для управления беспилотниками. Более того: на базе города планируют создать и развить систему управления и контроля такой техники. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире одной из радиостанций.

Развитие Санкт-Петербурга в отрасли будет поэтапным. Город станет центром реализации нацпроекта по развитию беспилотных систем, о котором российский президент Владимир Путин заявил на прошлой неделе.

Губернатор добавил, что на заводах города уже производится треть всех российских беспилотников.

«Треть производителей беспилотников России уже выпускают свою продукцию на заводах нашего города. Петербургские вузы очень серьезно продвинулись в создании необходимой научной базы», – отметил петербургский глава.

В частности, в Политехническом университете начал работать Центр управления полетами и беспилотным транспортом. Петербургский университет авиаприборостроения создал единую систему управления беспилотниками на любых высотах. В других вузах работают научные лаборатории, касающиеся сферы БПЛА.

Кроме того, Беглов подчеркнул, что в Северной столице существенно продвинулись в правовом и логистическом аспектах, необходимых для работы с беспилотниками. В этом вопросе, по его словам, Санкт-Петербург находится на первом месте среди других российских городов.