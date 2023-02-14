 «Долго и счастливо»: 4 вдохновляющие истории пар, проживших вместе более 20 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2023, 10:40 Ксения Калуга

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Бытует мнение, что любовь живёт три года. Но так ли это? В День всех влюбленных «Аргументы недели» подготовили четыре истории семейных пар, которые прожили вместе более 20 лет. Уверены, что после прочтения статьи даже самые заядлые скептики начнут верить в любовь.

Алексей и Ольга Лакины – вместе 20 лет

Алексей и Ольга познакомились в пожарной части. Он был инспектором, а она – диспетчером. Их кабинеты находились рядом: то чай друг к другу зайдут попить, то вопрос рабочий обсудят. Так и стали общаться. А потом дружба переросла в любовь. «Мы уже 20 лет вместе. Секрета отношений как такового и нет. Нам просто всегда было комфортно друг с другом. Мы начали встречаться уже будучи взрослыми. И у меня, и у Оли уже был один брак за плечами. Каждый сделал выводы и приобрел жизненный опыт. Я понял, что человек, которого ты сильно любишь, не всегда подходит тебе для жизни. Не только любовь должна быть в браке, важно иметь одинаковый взгляд на мир», – признаётся 52-летний Алексей Лакин.

Однако хоть пара и говорит, что никакого секрета отношений нет, им есть, что посоветовать молодым. Самое главное – не упрекать ни в чём друг друга, иначе разрыв гарантирован. «Если совершил ошибку, не сваливай всю ответственность на партнёра. Очень много конфликтов на бытовой почве у всех происходят. Но даже в таких ситуациях нужно уважать человека и мягко доносить до него свою позицию. Ещё – находить плюсы в любых ситуациях», – говорит Алексей.

Оксана Антонова и Вячеслав Рындин – вместе 31 год

Оксана и Вячеслав впервые увидели друг друга уже во взрослом возрасте. Ему было 48 лет, а ей – 42. У обоих уже был один неудачный брак. Но, как признается Оксана, настоящую любовь всегда можно встретить, вне зависимости от цифр в паспорте.

«Я трудился на заводе. Все было хорошо, но потом наступили лихие 90-е, зарплату не платили месяцами. Мне тогда пришлось искать вторую работу. Вот я и устроился в магазин грузчиком, где и работала Оксана. Она была заведующей, контролировала сотрудников. Так и познакомились», – рассказывает Рындин.

На вопрос: «Чем же он приглянулся Оксане?» – наш герой ответил так: «Вероятно, я отличался от других. Я всегда был спортивным, выносливым парнем. Эти качества помогали мне в работе. Оксана увидела, что я все делал слаженно, быстро. Ну и комплименты говорил ей, безусловно. Без этого никак».

Но только красивыми словами дело не закончилось. Как вспоминает Рындин, он часто приглашал свою возлюбленную на прогулки, устраивал романтические вечера и даже писал стихи.

«Однажды Оксана поехала к родственникам в Брянскую область, а я в Санкт-Петербурге остался. Решил поехать к себе на дачу и под стук колёс электрички стал что-то сочинять. Вот послушайте отрывок моего стихотворения: «Ты уехала в тихие Лопатни, а я остался один, и тоскую по круглым коленям, и стал нелюдим». Даже соседке в вагоне показал, та оценила. А вот Оксана в шутку меня стихоплетом назвала, хотя я знаю, что ей на самом деле приятно было», – рассказывает Вячеслав.

Несмотря на то, что пара вместе уже 31 год, романтика в отношениях до сих пор осталась. Супруг часто балует свою жену. «Он уходит на прогулку, цветы полевые сорвет, а я просыпаюсь и вижу новый букет перед собой. Любит меня так радовать. Этого у него не отнять. Слава часто мне цветы дарит: по поводу и без», – делится Оксана.

Супруги признались: за все прожитые годы осталась лишь благодарность и уважение друг к другу. «Все познается в сравнении. Моя первая жена не помогала в быту. Я привезу грибы домой, она их даже не трогает. А когда стал с Оксаной жить, понял, что такое взаимовыручка. Пока я в душе был, Оксана уже всю корзину успеет перебрать, – говорит Рындин. – Мой совет молодым людям: анализируйте и задавайте себе вопросы. Например: «Будет ли лучше с другим партнером?» Если плохих событий больше, надо что-то делать. А если нет, оставляйте всё как есть. Цените и любите друг друга. А если возникла ссора, всегда вспоминайте хорошее, чтобы помириться».

Татьяна и Валерий Мамедовы – вместе 33 года

Татьяна познакомилась со своим будущем мужем в студенческие годы, когда ей исполнилось 18 лет. Однако поначалу молодые люди не сразу друг другу разглядели. Как признается наша героиня, у нее и в мыслях не было, что именно с этим человеком она пойдет под венец.

А дело было так: юная Таня жила в общежитии с подругой, которая встречалась с соседом Валеры Мамедова. Однажды наша собеседница забыла ключи от комнаты и решила направиться к ребятам, чтобы взять дубликат у своей однокурсницы. Открыв дверь, Таня и встретила своего будущего супруга. «Я пришла, и там сидел Валера. Тогда даже не знала, как его зовут, впервые увидела, – вспоминает Мамедова. – Не помню, что произошло, но ему что-то не понравилось. В итоге мы стали выяснять отношения и сильно поругались».

После случившегося Таня решила, что больше в эту комнату ни ногой. Однако на следующий день парень её подруги предложил всем вместе посмотреть новый сериал. «Я согласилась, но только при одном условии: если этот дурак дома, никуда я не пойду. Друг посмеялся и сказал, что Валеры не будет целый день. Однако он вернулся через час…», – смеётся наша собеседница.

Поначалу Таня делала вид будто бы ничего и не было, но потом Валерий решил начать диалог. Стал интересоваться её учебой, успеваемостью. «Я гордо отвечала, что я отличница, у меня по всем предметам всё идеально. Однако Валера настаивал, предлагал свою помощь. Я твердо отказывалась, пока он не спросил про черчение… Тут я вспомнила, что по этой дисциплине у меня всё-таки есть долги, – смеется героиня. – Он сказал: «Я помогу тебе, только если ты рядом сидеть будешь». Так мы и стали общаться, узнавать друг друга. Потом Валера стал провожать до моей комнаты. Позже у нас начались романтические отношения».

Как вспоминает Татьяна, без ссор, конечно, не обходилось. Даже перед свадьбой возлюбленные успели поругаться. Однако Мамедова пояснила: тогда их никто не учил взаимоотношениям, пришлось методом проб и ошибок искать взаимопонимание с партнером. Зато теперь наша героиня может с удовольствием поделиться своим опытом. «У каждого свои секреты долгих отношений. Но скажу точно, что подойдёт всем: если что-то не нравится, говорите об этом мягко, без претензий, чтобы не обидеть партнера. Высказывайтесь так, чтобы человек даже не понял, что он вам чем-то не угодил. Даже если понимаете, что ваша половинка не права, дайте ей время, не настаивайте на своём. И если партнёр ошибся, не говорите стандартную фразу: «Я же говорила!». Просто скажите: мы вместе, живы и здоровы – это главное. В этой жизни все поправимо», – делится Татьяна.

И дело не только в правильно построенном диалоге. Наша собеседница отмечает и другой важный фактор: «Сегодня в обществе не любят, когда кого-то жалеют. У молодых неправильное понимание этого слова. Мол, жалеют слабого или неудачника, но это не так. А ведь в Древней Руси говорили: жалеет – значит любит. Если человек жалеет супруга или супругу, значит он сделает все, чтобы ему было хорошо. Будет оберегать от лишней суеты, проблем, и не станет ждать ничего взамен. К сожалению, у большинства молодых потребительское отношение к партнёру. Человек нужен для чего-то, но явно не для того, чтобы разделять с ним все горести и радости. Нужно сразу осознать, что не бывает семей, у которых всегда все хорошо, будут и темные времена. Кроме этого, в семье должна быть общая ценность, которая в случае ссоры всегда напомнит паре, почему они вместе».

Раиса и Габдулхай Гилячевы – вместе 54 года

История этой пары действительно достойна экранизации. Ведь Гилячевы прожили вместе уже полвека, а точнее – 54 года!

22-летний Габдулхай переехал в чужую деревню, чтобы устроиться электриком, и не думал, что именно там встретит любовь всей своей жизни. Впервые Раису он встретил в местном клубе. «Вообще, в первый день хотел с другой познакомиться, – шутит Гилячев. – Раиса просто не пришла тогда. А когда она появилась на второй день… В клубе будто бы солнце засияло! Такая красавица, я прямо умирал!»

В тот вечер Габдулхай решил – с этой девушкой нужно познакомиться! Когда Раиса шла обратно домой вместе с подругами, он шел следом за ними. «Идут, песни поют, а я все думаю, как их разнять, чтобы с Раисой поговорить. В итоге я подошёл к ней, а её сестра с такой силой ударила меня, что я даже упал», – вспоминает Гилячев.

Но всё-таки Габдулхаю удалось добиться своего. Он дошел до дома Раисы и стал активно стучать в дверь, зовя возлюбленную. «Он очень настойчиво звал поговорить, а мне сестра сказала: «Никуда не выходи и с чужими парнями не разговаривай». Но я всё же решила открыть ему дверь. Помню, как мы сидели на бревнах и долго общались, а потом договорились встретиться на следующий день», – вспоминает Гилячева.

Дружила пара около трёх месяцев, а потом Габдулхая забрали в армию на три года. Возлюбленные писали друг другу письма, признаваясь в любви. После службы молодые люди воссоединились, а потом поженились. Семья признается: после свадьбы они стали любить друг друга ещё сильнее и пронесли свою любовь на протяжении уже 54 лет.

Более того, романтика с годами не ушла. Раиса Николаевна рассказала, как однажды стояла перед зеркалом, а Габдулхай неожиданно надел на неё новую шляпу с розовым бантом. «Я у него спросила: «Что это?», а он сказал: «Купил тебе, чтобы солнце не пекло. Люблю же», – рассказывает Гилячева.

И ссоры у пары тоже были, как и у всех. Как признается Раиса, она долго обижаться не может и сразу идёт на примирение. «На второй час уже иду разговаривать. Я много злиться не могу, у меня душа не терпит. А вот Габдулхай может всё ещё таить обиду. Тогда я просто есть ему готовлю, он сразу в добром настроении пребывает. Вот так мы и миримся», – смеется Раиса.

За 54 года Раиса и Габдулхай стали как родные люди и жизнь друг без друга уже не представляют. «Я вообще не понимаю, как без любви жить, – рассуждает Гилячев. – Как рядом ложиться спать с человеком, которого не любишь. Это просто невозможно. Если любви нет, надо разводиться. Зачем терпеть? Я свою Раису люблю за все. И совместные с ней 54 года пролетели как один день».