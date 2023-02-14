14 февраля 1918 года в России введен григорианский календарь

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14 февраля 2023, 10:32 Татьяна САВКИНА

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Период с 1 по 13 февраля 1918 года «выпал» из российского календаря - после 31 января 1918 года наступил день 14 февраля – в стране был введен календарь нового стиля (григорианский).

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского календаря, введенного с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы Юлия Цезаря. В юлианском календаре каждые четыре последовательных года состоят из трех по 365 дней и одного високосного в 366 дней. Таким образом, год юлианского исчисления равен 365,5 дня, и он длиннее тропического года на 11 минут 12 секунд. Эти ежегодные запаздывания за 128 лет достигают одного дня.

К XVI веку юлианский календарь из-за недостаточной точности сильно разошелся с реальностью - важнейший для определения пасхальной даты день весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 марта.

В 1582 году накопившаяся разность в 10 дней была исправлена, а для предупреждения ее повторения в католической Европе была принята новая система летоисчисления - григорианская.

Реформу календаря осуществил папа Григорий XIII, в ее основе - проект итальянского врача, астронома и математика Луиджи Лиллио.

Переход на Григорианский календарь состоялся 4 октября 1582 года. В нем стало действовать новое, более точное правило о високосном годе - год стал считаться високосным, то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится без остатка на 400. Кроме того, усовершенствовались правила расчета христианской пасхи. С течением времени юлианский и григорианский календари расходятся все больше - на 1 сутки в столетие. Григорианский календарь намного точнее отражает истинное положение вещей, чем юлианский. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а за юлианским закрепилось название «старый стиль».

Григорианский календарь в разных странах был введен в разное время - сразу приняли к исполнению указание папы только католические страны: Италия, Испания, Португалия, Франция. Германские княжества перешли на новый стиль в 1700 году, Англия - в 1752 году.

В России, на территориях, находившейся под контролем Советской власти, григорианский календарь был введен декретом Совнаркома 14 февраля 1918 года. На территориях бывшей Российской империи, находившихся под контролем других государственных образований, возникших после падения Временного правительства, даты официального введения нового стиля отличаются. Например, временное Сибирское правительство ввело новый стиль декретом от 31 августа 1918 года, постановив считать день 1 октября 1918 года днем 14 октября 1918 года.

В практике датировки событий все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются по юлианскому календарю, с 1 февраля 1918 года - по григорианскому, «новому» стилю.

В середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны мира. Югославия и Греция перешли на новый стиль в 1925 году, а Вьетнам – только в 1967 году.