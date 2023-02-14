В деревню Мендсары маршрутки перестали добираться из-за снежных заносов

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14 февраля 2023, 10:27 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта youtube.com

В воскресенье водитель маршрутки №680 высадил пассажиров прямо в сугроб.

Жители из деревни Мендсары Всеволжского района Ленобласти вынуждены пешком добираться до дома от остановки в районе Мистолово. Маршртутка № 680, которая работает на направлении «Мурино-Сярьги», из-за сугробов не может заехать в Мендсары. Новость публикует Нева.Тудей.

Так, в воскресенье вечером жители Мендсары прямо в транспорте узнали, что им придётся идти лишнее расстояние по снежным заносам. Водитель сообщил им, что маршрутка не будет поворачивать в сторону деревни.

Комитет Ленинградской области по транспорту подтвердил, что маршрутное такси не отправляется в Мендсары.

«Ждем, пока дорожники расчистят путь. Мера вынужденная, иначе автобусы туда не проедут и сойдут с лини», – рассказали в Комитете.

В администрации Всеволожского района также не стали скрывать, что подъезд к деревне очищать оказалось некому. Пока лёд и снег не убран, автобусы будут довозить пассажиров до ближайшей остановки автобуса общего пользования «Подъезд к дер. Мендсары».