«Аксеновцы» пойдут в бой вместе с Чебурашкой

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14 февраля 2023, 10:26 Источник: Аргументы недели-Крым

фото из ВК Д.Майбородова

Игрушку в стиле «милитари» массово шьют в Евпатории, провозгласив мультипликационного героя символом борьбы.

«КП-Крым» со ссылкой на автора идеи шитья для солдат Чебурашек (руководителя курсов начальной военной подготовки из Евпатории) Дмитрия Майбородова, пишет: «Это наше, родное! Хотим наладить производство для отправки парням за ленту». Скорей всего подарки получат добровольцы и мобилизованные из Крыма, именуемые с недавних пор «аксеновцами».

Особо отмечается, что шьют «Чебураторов» из старых шуб. Сколько из одной шубы получается символов борьбы, и где пошивочная их берет не уточняется.