«Аксеновцы» пойдут в бой вместе с Чебурашкой

Игрушку в стиле «милитари» массово шьют в Евпатории, провозгласив мультипликационного героя символом борьбы.
«КП-Крым» со ссылкой на автора идеи шитья для солдат Чебурашек (руководителя курсов начальной военной подготовки из Евпатории) Дмитрия Майбородова, пишет: «Это наше, родное! Хотим наладить производство для отправки парням за ленту». Скорей всего подарки получат добровольцы и мобилизованные из Крыма, именуемые с недавних пор «аксеновцами».
Особо отмечается, что шьют «Чебураторов» из старых шуб. Сколько из одной шубы получается символов борьбы, и где пошивочная их берет не уточняется.