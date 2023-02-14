«Ягуар» лег на спину в Симферополе

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14 февраля 2023, 10:19 Источник: Аргументы недели-Крым

То ли машина оказалась не настолько безопасной, то ли водитель пренебрег средствами защиты – его госпитализировали.

Английская машина легла поперек улицы Футболистов после нескольких столкновений. Авария случилась в воскресенье 12.02.23, сообщает пресс-служба МВД. Сначала на узкой улочке «Ягуар» не разъехался с другой машиной, после чего продолжил движение, врезался в дерево и перевернулся. 34-летнего водителя госпитализировали. С какой скоростью ехал «Ягуар» и в каком состоянии был водитель информации нет.

Отметим, что улица Футболистов используется для объезда ремонтируемых улиц Караимская и Пролетарская и не рассчитывалась для такого потока транспорта, выступая второстепенной транспортной артерией.