Депутат ГД Шеремет предложил ввести в правовое поле ЧВК «Вагнер»

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14 февраля 2023, 10:14 Источник: Аргументы недели-Крым

Михаил Шеремет считает, что частную военную компанию (ЧВК) следует закрепить в законодательном поле страны.

«Вопрос нахождения ЧВК «Вагнер» законодательно в нашей стране не урегулирован. Надо найти компромиссы, которые могли бы защитить наших сограждан, которые сегодня воюют не передовой», - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, наделение участников «Вагнера», к примеру, правовым статусом ветеранов боевых действий позволит уравнять их в социальных правах с военнослужащими.

«Люди должны быть социально защищены. Они имеют право также получать официальные государственные награды, быть обеспечены всеми предусмотренными льготами, субсидиями и пенсиями», - подчеркнул Шеремет.