СПбГУ проведет экспертизу в отношении православного блогера Курмоярова

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13 февраля 2023, 21:01

Фото: Скриншот YouTube. Иоанн Курмояров

Бывший священник обвиняется в распространении недостоверной информации о ВС РФ.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу бывшего священника и православного блогера Иоанна Курмоярова.

Он обвиняется в распространении 63 видеороликов с недостоверной информацией о действиях ВС РФ в период с 24 февраля по 6 июня 2022 года, что попадает под действие статьи 207.3 УК РФ. Блогер уже признал вину, ему грозит до десяти лет лишения свободы в колонии.

Изучением материалов займется центр экспертиз СПбГУ. Специалистам предстоит дать оценку выражениям Курмоярова и выяснить, ссылается ли он на другие источники.