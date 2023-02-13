Движение по площади Московские ворота в Петербурге перекроют более чем на год

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

13 февраля 2023, 20:51

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Также движение авто ограничат по улице Аврова, но здесь ремонтные работы планируют завершить в течение нескольких месяцев.

В Санкт-Петербурге с 14 февраля вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Отмечается, что в Московском районе города с 15 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года будет ограничено движение по площади Московские ворота из-за проведения работ по размещению временного ограждения.

Также с 14 февраля в Петродворцовом районе в рамках второго этапа работ по прокладке инженерных сетей будет перекрыто движение транспорта по улице Аврова в Петергофе на участке от Эрлеровского бульвара до улицы Демьяна Бедного. Ограничения будут действовать до 24 мая.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута следования.