Чапуров занял пост главы администрации Пушкинского района Петербурга

Ранее он являлся председателем Комитета территориального развития.
Андрей Чапуров возглавил районную администрацию Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на рабочем совещании с членами правительства 13 февраля.
Ранее Чапуров занимал пост заместителя председателя и начальника отдела в Комитете территориального развития, после чего, с июля 2020-го года, возглавил ведомство. После этого, в июне 2022-го года, чиновник был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Пушкинского района.