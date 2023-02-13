Чапуров занял пост главы администрации Пушкинского района Петербурга

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13 февраля 2023, 20:17

Фото: gov.spb.ru

Ранее он являлся председателем Комитета территориального развития.

Андрей Чапуров возглавил районную администрацию Пушкинского района Санкт-Петербурга. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на рабочем совещании с членами правительства 13 февраля.

Ранее Чапуров занимал пост заместителя председателя и начальника отдела в Комитете территориального развития, после чего, с июля 2020-го года, возглавил ведомство. После этого, в июне 2022-го года, чиновник был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Пушкинского района.