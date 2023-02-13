В Ереване прошла акция в поддержку Сергея Фургала

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

13 февраля 2023, 21:48

Бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, которого осудили на 22 года строгого режима, поддержали в армянской столице. Участники мероприятия в Ереване не использовали звукоусилители, поскольку день проведения акции совпал с датой траура по погибшим в Турции в результате землетрясения.

Организаторы подчеркнули, что в 2018 году жители Хабаровского края «выбрали своего губернатора, а в 2020-м на их выбор цинично наплевали».



- А огромное количество жителей Новосибирска отдали свой выбор независимым кандидатам, - заявили организаторы ереванского пикета.



На акцию собрались семь человек.