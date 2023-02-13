Скончался народный артист России Евгений Шокин

Известный артист и почётный гражданин Кемеровской области умер на 79 году жизни.
Евгений Шокин родился в Нижнем Новгороде в 1944 году. Учился в Горьковском театральном училище.
В 1965-1972 годах работал артистом музыкально-драматического театра (Арзамас-16).
Четыре года служил в Челябинском городском драматическом театре.
С 1976 года — артист Кемеровского областного драматического театра им. А. В. Луначарского.
Проработал в этом театре более 40 лет. Шокин сыграл более двухсот ролей.
В 1979-1980 годах был председателем Кемеровского регионального отделения ВТО.
Преподавал в Кемеровском государственном институте культуры.
Евгений Шокин награждён специальной премией Союза театральных деятелей РФ «Золотая Маска-2019» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Прощание с Евгением Сергеевичем состоится в Театре драмы Кузбасса 15 февраля с 11:00 до 13:00.