Скончался народный артист России Евгений Шокин

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13 февраля 2023, 19:43

Фото: соцсети Министерства культуры и национальной политики Кузбасса

Известный артист и почётный гражданин Кемеровской области умер на 79 году жизни.

Евгений Шокин родился в Нижнем Новгороде в 1944 году. Учился в Горьковском театральном училище.

В 1965-1972 годах работал артистом музыкально-драматического театра (Арзамас-16).

Четыре года служил в Челябинском городском драматическом театре.

С 1976 года — артист Кемеровского областного драматического театра им. А. В. Луначарского.

Проработал в этом театре более 40 лет. Шокин сыграл более двухсот ролей.

В 1979-1980 годах был председателем Кемеровского регионального отделения ВТО.

Преподавал в Кемеровском государственном институте культуры.

Евгений Шокин награждён специальной премией Союза театральных деятелей РФ «Золотая Маска-2019» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Прощание с Евгением Сергеевичем состоится в Театре драмы Кузбасса 15 февраля с 11:00 до 13:00.