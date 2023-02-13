Глава командования ВВС США Гринкевич: на Ближнем Востоке видели разведывательные аэростаты

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13 февраля 2023, 20:21

Глава центрального командования ВВС Соединенных Штатов Алексус Гриневич заявил, что сбитые аэростаты не предоставляли угрозы.

«Точно были шары в зоне внимании Центрального командования, они не были угрозой. Они летали несколько раз за время моего командования, но ничего, что вызывало бы беспокойство»,- сказал Гринкевич на мероприятии Центра новой американской безопасности.

Известно, что после инцидента со сбитым воздушным судном КНР 4 февраля военные усилили мониторинг воздушного пространства над Северной Америкой — именно по этой причине количество неопознанных летающих объектов, которые попадают в поле зрения систем ПВО, увеличилось.