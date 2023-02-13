На 80-м году жизни скончался профессор Воронежского института искусств

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13 февраля 2023, 19:00

После продолжительной болезни умер профессор кафедры мастерства актёра Воронежского государственного института искусств Алексей Дундуков.

Алексей Константинович Дундуков родился 1 ноября 1943 года в Саратове.

Он окончил режиссёрский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина в Москве, после чего его пригласили в открывшийся в Воронеже институт искусств.

Там начинающий режиссёр стал одним из первых педагогов кафедры мастерства актера, где проработал до 2020 года.

Алексей Константинович выпустил первый набор национальной театральной студии, за что был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Чечено-Ингушской АССР.

За успешное воспитание молодых актёров Алексей Дундуков неоднократно становился лауреатом театральной премии имени народного артиста СССР М.И. Царёва.

Прощание с Алексеем Дундуковым состоится завтра, 14 февраля, в 11:00 на Будённовском кладбище.