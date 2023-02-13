Движение авто через тоннель дамбы в Петербурге будет ограничено 13 и 14 февраля

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

13 февраля 2023, 18:35

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Такие меры приняты в связи с тем, что на указанном участке дороги будут проводиться ремонтные работы.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что движение транспорта в тоннеле городской дамбы будет ограничено 13 и 14 февраля из-за проведения там ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений города.

«Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) 13 и 14 февраля 2023 года вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ввода и вывода спецтехники возможна полная остановка движения автомобилей перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

Водителей попросили следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим на указанном участке дороги.