Эксперт Сергей Попов: В числе самых востребованных в сегменте IT - специалисты по разработке на Java

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13 февраля 2023, 18:23 Источник: RT

В беседе с RT программный директор направления «Программирование» Сергей Попов в Skillbox рассказал о самых востребованных специалистах в сфере IT в России.

Эксперт считает, что «одна из самых ярких тенденций в сегменте IT в текущей экономической ситуации — импортозамещение. Айтишники станут больше заниматься разработкой отечественных программ», при этом бизнес при найме сотрудников будет, как и прежде, «отдавать предпочтение мидлам, но может начать смотреть в сторону джунов».



Как отметил собеседник RT, в число самых востребованных входят специалисты по разработке на Java, «такие специалисты нужны в большом количестве самых разных проектов не только IT-сектора, но и других сфер». Также, востребованы разработчики на C++ и С#, на Python.

Сергей Попов отметил, что популярны такие специалисты, как Data Scientist, «это собирательный термин для всех специалистов, которые работают с данными. Так, аналитики и data-инженеры занимаются сбором, обработкой и анализом данных, проверкой гипотез и построением прогнозных моделей. Их инструментарий помогает бизнесу принимать эффективные решения и разрабатывать стратегии».





