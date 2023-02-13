В Петербурге лук подорожал почти на 70% за пару месяцев

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

13 февраля 2023, 18:09

Фото: canva.com

Повышение цен на товар связано с тем, что производители не смогли собрать достаточно урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Репчатый лук подорожал почти на 70% за несколько месяцев в Санкт-Петербурге. Соответствующие данные опубликованы на сайте Петростата.

Отмечается, что рост цен на лук начался в ноябре прошлого года. Тогда цена на него составила 29,03 рублей, а вот уже в декабре он стоил 36,14 рублей. В прошлом месяце стоимость килограмма лука выросла до 46,63 рублей. Примечательно, что в разных точках цены варьируются от 39,99 до 84,99 рублей.

Как отмечают аналитики, скачки цен связаны с неблагоприятными погодными условиями. Осенью 2022 года производители и поставщики лука столкнулись с такой проблемой, как постоянные дожди. Это привело к тому, что половина позднего урожая осталась в поле, а остальная часть растения попросту сгнила в хранилищах еще до новогодних праздников. Теперь же компании стараются перекрыть убытки, реализуя остатки по более высоким ценам.