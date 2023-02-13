Большинство россиян поддерживают инициативу запретить чиновникам отдыхать за рубежом на время СВО

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13 февраля 2023, 18:03 Источник: RT

Инициативу о запрете чиновникам и депутатам выезжать на отдых за границу в период проведения СВО поддерживают 60% россиян. Таковы результаты исследования, проведенных сервисом SuperJob. Данные имеются в распоряжении RT.



В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из всех округов.

60% россиян поддерживают данную инициативу, 23% респондентов выступили против.

15% из них считают, что каждый имеет право отдыхать где хочет, а 8% считают, что не стоит лишать общество возможности понять, кто настоящий патриот.

17% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что мужчины одобряют инициативу чаще, чем женщины (65% против 55%), а участники опроса старше 45 лет одобряют инициативу чаще, чем молодые люди в возрасте до 24 лет (64% против 47%).

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее обратился к председателю комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РС Василию Пискарёву с просьбой законодательно запретить российским чиновникам и депутатам во время проведения СВО выезжать на отдых за пределы России.



