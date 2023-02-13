В трех районах Санкт-Петербурга ограничили дорожное движение

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13 февраля 2023, 17:18

Фото: canva.com

Причиной стали работы по прокладке газопровода.

В Василеостровском, Калининском и Кировском районах Петербурга власти ограничили движение автотранспорта на некоторых участках улиц для проведения работ по укладке линий газопровода, сообщает БРИФ.

Так, в Василеостровском районе с 13 по 22 февраля движение автомобилей ограничится по Косой линии у второго корпуса дома 6 по 27-й линии.

В Калининском районе дороги будут перекрыты на самый больший срок – с 13 февраля по 26 марта. Газопровод начнут укладывать у дома 9а по улице Ольги Форш. Движение приостановлено от проспекта Просвещения до улицы Учительской.

Однако в Кировском районе ограничение проезда продлится лишь с 13 по 17 февраля. Автомобильный транспорт не сможет проехать по Михайловскому переулку от улицы Швецова до Балтийской улицы в связи с работами служб.