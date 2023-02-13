Картинная галерея в Феодосии зацвела буйным цветом

Капитальный ремонт выполнен с такими нарушениями, что по всему периметру здания появилась плесень.
Об этом рассказал мэр Феодосии Владимир ПОПЕНКОВ.
В интервью «Крым 24» мэр, комментируя капитальный ремонт картинной галереи имени АЙВАЗОВСКОГО, заявил, что «в этом году по картинной галерее мы поставим точку», но при этом признался: «к сожалению, во время ремонта не были учтены погодные условия, но низ картинной галереи по периметру начал цвести».
По словам Попенкова, необходимо дополнительное проектирование для устранения вскрывшихся недостатков.
Напомним - с 16.03.21 Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского закрыта на капитальный ремонт.