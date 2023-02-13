Депутат Госдумы Фёдоров: Необходимо ввести налоговую льготу для студентов, совмещающих очное обучение с трудовой деятельностью

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13 февраля 2023, 16:34 Источник: RT

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров выступил с инициативой ввести налоговую льготу для студентов, совмещающих очное обучение в ВУЗе с трудовой деятельностью. Обращение направлено на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, копия обращения имеется в распоряжении RT.



По словам парламентария, многие студенты совмещают обучение с работой, при этом учеба на дневном очном обучении представляет собой большую нагрузку даже для молодых людей.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета — уменьшения на 0,5 размера регионального МРОТ налоговой базы при начислении НДФЛ с заработной платы в отношении лиц, совмещающих трудовую деятельность с очным обучением в высшем либо среднем специальном учебном заведении», — говорится в обращении.





