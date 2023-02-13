Медицинское оборудование в России могут оснастить неоригинальными запчастями

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13 февраля 2023, 15:31 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Российское здравоохранение пока ещё не попадало под санкции Запада. Однако большая часть высокотехнологичной медтехники в больницах и клиниках России произведена за рубежом и должна регулярно вывозиться для ремонта за границу. Тем временем Росздравнадзор опубликовал проект приказа, в котором говорится, что с 1 сентября 2023 года российские медучреждения смогут ремонтировать медоборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих.

По данным компании МЕДИТЭКС, доля российских производителей медоборудования составляет порядка 20–30%. Большая часть рынка высокотехнологичного оборудования представлена производителями из Европы, США и стран Азии.

В Росздравнадзоре предполагают, что в перспективе из-за «нарастания рисков дальнейшего санкционного давления» российские медучреждения могут столкнуться с проблемами, связанными с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним. Поэтому ведомство предлагает разрешить использовать для ремонта и обслуживания медтехники в РФ комплектующие, не предусмотренные производителем.

Чтобы получить разрешение на использование неоригинальных комплектующих, владелец медоборудования должен будет собрать пакет документов, включая разрешение на использование комплектующих от их производителя, а также его письмо-согласие с подтверждением ответственности за возможный вред пациентам. После этого безопасность совместного использования должна быть подтверждена техническими испытаниями и токсикологическими исследованиями на базе Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ).

Известно, что с осени 2022 года ряд компаний ассоциации международных производителей медизделий IMEDA вывозит для ремонта за границу различные виды медтехники и комплектующих. Однако еще летом 2022 года один из швейцарских производителей аппаратов для вентиляции легких отказался обслуживать уже поставленные в РФ ИВЛ в одной из крупных клиник Москвы.

В настоящее время большая часть медучреждений России оснащена относительно новым оборудованием, которое было закуплено во время пандемии коронавируса. Поэтому, вероятно, потребность в его ремонте пока относительно невелика. В то же время эксперты отмечают, что разработка собственных комплектующих и даже моделей медтехники будет стоить дороже, чем их покупка за границей.



