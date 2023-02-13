Почему латвийцы не поддерживают президента Эгила Левитса

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13 февраля 2023, 13:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В кулуарах латвийского президентского дворца идет серьезная подготовка – глава государства Эгилс Левитс желает остаться на посту еще на один срок…

Несомненно, президент Латвии Эгилс Левитс не желает оставлять свой пост, несмотря на то, что 95% латвийцев не поддерживают его! Впрочем, президента в Латвии выбирает парламент, а не народ. Все бы ничего, но несколько политических партий в Сейме выступают против президента Левитса…

Все дело в том, чтобы остаться на своем посту, президент должен получить голос 51 депутата Сейма, а это очень, очень сложно…

Но глава ЛР не унывает, а предпринимает шаги – в начале января г-н Левитс встречался с формирующими правительство партиями, пригласив в Рижский замок их парламентские фракции аж в полном составе, что является беспрецедентным случаем! Иными словами г-н Левитс желает заручиться поддержкой правящей коалиции.

Далеко не секрет, что нынешний президент Латвии, он же гражданин Германии, был выдвинут на пост главы ЛР именно Нацблоком, который четыре года назад имел неограниченную власть в стране!

Но все в жизни меняется, и сегодня многие депутаты Сейма просто не желают видеть г-на Левитса в кресле президента. И открыто говорят об этом! Например, две партии – «Латвия на первом месте» и «За стабильность» отклонили предложение президента о встрече… Это еще один беспрецедентный случай!

А титаны латвийской политики – «Союз зеленых и крестьян» принял приглашение президента, но при встрече заявил, что не поддержат его переизбрание на второй срок:

«Несмотря на хорошие слова, которые говорил нам г-н Левитс, партия не поддержит его переизбрание на второй срок», - заявил руководитель фракции Виктор Валайнис.

Почему же опытные политики не хотят видеть г-на Левитса на посту главы ЛР?

Специально для Балтийского бюро «АН» комментарии депутата Сейма от партии «Союз Зеленых и Крестьян» Гунарса Кутриса:

«Мы за него не голосовали и четыре года назад. На наш взгляд есть другие кандидатуры, которые лучше справятся со своими обязанностями в президентском кресле. До 1 апреля партия СЗК планирует выдвинуть своего кандидата».

Специально для Балтийского бюро «АН» комментарии депутата Сейма от партии «Латвия на первом месте» Рамоны Петравичи:

«Наша партия не пришла на встречу с президентом, потому что не считала это обязательным. Мы уже встречались после выборов с г-ном Левитсом и поняли, что его совершенно не интересуют проблемы латвийцев. Что конкретно сделал за годы своего правления Эгилс Левитс для латвийцев? Ничего! Он «позаботился» о том, чтобы правящие партии не нуждались в финансах, «расширил» штат помощников министров – все! Так не ведет себя «отец нации». Вот показательный пример, как думает о народе президент – в латвийском городе Екабпилс случилась большая трагедия – наводнение… Людей, животных эвакуировали из домов… Где был в это время президент Левитс? Сложно предположить… Он молчал! Только в СМИ появилась его фотография, где он разговаривает по телефону – ни одного слова поддержки в момент трагедии! У президента большая власть – он мог созвать заседание Кабинета министров, поехать на место трагедии, встретиться с людьми… Ничего! Не удивительно, что 95% латвийцев не поддерживают его! Представьте, что г-н Левитс вдруг попадет на время на необитаемый остров – кто это заметит? Никто! Наша партия желает, чтобы на посту президента Латвии был не чужак, а гражданин Латвии, свой человек, который знает нужды латвийцев, жил в стране и разбирается в жизненных реалиях страны».

Можно предположить, что 51 голос г-н Левитс «не соберет», даже заигрывая с фракциями…