Петербуржец расстрелял насильника в Невском районе города

Мужчина сделал четыре выстрела из пистолета.
Продавец круглосуточного магазина на улице Седова обратился в правоохранительные органы с информацией об окровавленном мужчине со следами пуль, сообщает Патрульный Петербурга.
Гражданин Азербайджана был госпитализирован с огнестрельными ранениями в области плеча и грудной клетки, а также алкогольной интоксикацией. Полиция задержала нападавшего, им оказался 37-летний житель Санкт-Петербурга.
Он рассказал, что в ночь на воскресенье шел по подземному переходу на пересечении улиц Ивановской и Седова. В это время он увидел, что неизвестный мужчина пытается изнасиловать знакомую подозреваемого и сделал четыре выстрела в оппонента. Сотрудники полиции изъяли у горожанина пистолет.
Позднее в правоохранительные органы обратилась 35-летняя пострадавшая женщина с заявлением о надругательстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
Задержанному петербуржцу назначили обязательную явку, а к «пострадавшему» насильнику приставили специальный пост охраны в больнице, где ему провели операцию.