Поддержка Z-операции Богом и американцы против НАТО: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

13 февраля 2023, 11:31 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о приостановке набора заключённых для участия в СВО. Позднее он озвучил причину принятого решения. Она оказалась весьма сенсационной.

«После выхода рекламы ЧВК «Вагнер», ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы бороться против НАТО.

В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу», - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Бизнесмен уточняет, что именно в связи с этими обстоятельствами, вербовщики «временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем».

Тем временем известный режиссёр и телеведущий Никита Михалков сообщил о найденных им доказательствах поддержки России Богом. В новом выпуске программы «Бесогон» он рассказал о том, как разглядел на полу в московском храме Большое Вознесение у Никитских ворот букву Z, высеченную на древнем камне. По его словам, она появилась на этом месте «минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 2022 года».

«И я подумал: если этот знак вырезан здесь, в храме, величайшем храме, знаменитейшем храме, это не может быть случайностью. Значит, это нужно Господу. А если Господь с нами, то кто может быть против?», - отметил телеведущий.

Однако, как мы уже знаем, далеко не все представители российской культуры придерживаются подобной точки зрения. В конце прошлой недели была объявлена иноагентом популярнейшая в России певица Земфира. Подробности данного решения не разглашаются. При этом известно, что практически сразу после начала СВО, Земфира, выступая на концерте в Москве, исполнила песню «Не стреляйте». Позднее певица выпустила ставший резонансным клип «Мясо».

Известно, что ранее директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов направил на рассмотрение в Госдуму РФ предложение, которое касается возможности конфискации в доход государства имущества иноагентов.

«Реализация этой инициативы станет эффективным фильтром от необдуманных действий для граждан, мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или «лидеров мнений», работающих в интересах иностранных разведывательных служб», - считает он.

Депутат Госдумы РФ Андрей Колесник на прошлой неделе заявил, что в отношении «предателей Родины» можно было бы применять и смертную казнь.

Власти Томска призвали заведующую детского сада №6 «Семицветик» к большему патриотизму, и речь тут идёт даже не о подозрительно «радужном» названии дошкольного учреждения. Томский детсад разместил госконтракт, который предполагает, что один из воспитателей за 145 тысяч рублей, взятых из бюджета, для повышения квалификации улетит в Арабские Эмираты в город Дубай. В свою очередь, власти Томска настойчиво порекомендовали руководителю «Семицветика» повышать квалификацию своих сотрудников на территории Российской Федерации. После этого стажировка томского воспитателя в ОАЭ была отменена.

Стало известно, что в день годовщины проведения СВО, 24 февраля, в Кремле состоится показ балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».

По сведениям некоторых источников, телетрансляция балета из Государственного Кремлевского дворца пока не планируется. Отмечается, что стоимость билетов на спектакль составляет от 500 до 5500 рублей.

О ещё одном долгожданном событии сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«21 февраля президент Российской Федерации обратится к Федеральному Собранию», - заявил он.

По словам Дмитрия Пескова, на мероприятие будут приглашены участники специальной военной операции. На вопрос журналистов, будут ли аккредитованы на Послание Владимира Путина представители иностранных СМИ, пресс-секретарь главы государства ответил, что однозначного решения на этот счёт пока не принято.



