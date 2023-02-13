Спасённого из-под завалов кота в Новосибирске успешно прооперировали

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13 февраля 2023, 10:48 Александр Крохмаль, Журналист

Кота Митю, спасённого из-под завалов после взрыва в Новосибирской пятиэтажке, успешно прооперировали. У животного сильный стресс. Пока ещё он очень боится громких звуков. В фондах помощи отметили, что кот напуган и испытывает боли, однако в будущем вернётся в норму.

Митя получил перелом правого бедра и ушибы внутренних органов. Плюс ко всему, сыграла свою роль тяжёлая душевная травма. К несчастью, хозяйка кота погибла при взрыве. Поэтому питомца передадут её семье.

Жертвами трагедии стали 13 человек. Двое фигурантов дела были арестованы на два месяца. Если их вина будет доказана, их ждут долгие тюремные сроки.