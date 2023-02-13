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Аргументы Недели → Общество 13+

Спасённого из-под завалов кота в Новосибирске успешно прооперировали

, 10:48 , Журналист

Кота Митю, спасённого из-под завалов после взрыва в Новосибирской пятиэтажке, успешно прооперировали. У животного сильный стресс. Пока ещё он очень боится громких звуков. В фондах помощи отметили, что кот напуган и испытывает боли, однако в будущем вернётся в норму.

Митя получил перелом правого бедра и ушибы внутренних органов. Плюс ко всему, сыграла свою роль тяжёлая душевная травма. К несчастью, хозяйка кота погибла при взрыве. Поэтому питомца передадут её семье.

Жертвами трагедии стали 13 человек. Двое фигурантов дела были арестованы на два месяца. Если их вина будет доказана, их ждут долгие тюремные сроки.

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Политика

В мире

В мире

В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.