Январская трагедия с Ан-2 в Арктике до сих пор остаётся в памяти людей

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13 февраля 2023, 10:19 Александр Крохмаль, Журналист

В начале января по всей России появились сведения о падении самолёта Ан-2 на крайнем Севере. Жители удалённых территорий привыкли летать на таких аппаратах. В некоторых случаях, других способов добраться до родного дома просто нет. 9 января 2023 года Ан-2 вместе с молодым пилотом Владимиром Тишиным и несколькими пассажирами летел по пути из Усть-Кары в Нарьян-Мар. Пилот самолёту доверял и даже не думал о возможности катастрофы. Впрочем, коллеги разделяли его мнение по поводу эффективности данного вида аппаратов. Но судьба порою бывает жестокой.

Самолёт разбился на территории Ненецкого автономного округа. Погибли два человека, в числе которых был и Владимир Тишин. Выжившим удалось дождаться нужной помощи, но можно сказать, это произошло благодаря чуду. А ещё сыграла свою роль храбрость тех, кто сумел уцелеть в катастрофе. Известно, что авария случилась днём. Самолёт должен был сесть в посёлке Каратайка, однако сесть пришлось в 10 км от населённого пункта. На Севере погода часто бывает изменчивой. В тот раз она переменилась внезапно. Из-за стремительно ухудшившихся погодных условий экипаж решил проследовать на запасной аэродром Варандей. Только этот план так и не осуществился. В СМИ говорили, что возможной причиной трагедии стало непрогнозируемое обледенение.

Метеоусловия стали для выживших настоящим испытанием. Они не дали не только безопасно посадить самолёт, но ещё и помешали спасти пострадавших. Врачи из Нарьян-Мара смогли вылететь только на следующее утро. Помогать людям отправили врачей из Коми. Задействовали вездеходы. Неравнодушные люди, жившие в окрестностях, тоже не стали сидеть на месте и бросились на помощь. Первыми к месту аварии прибыли жители Каратайки. 9 пассажиров и командира самолёта увезли в амбулаторию. Из рассказов выживших выяснилось, что после жёсткой посадки судно загорелось, и тушить его пришлось самим пассажирам. Если бы удача отвернулась окончательно, спасшихся бы уже не было.

Среди пассажиров были настоящие герои, попавшие на страницы газет. Для начала стоит сказать о Михаиле Янгасове и Андрее Хатанзейском. Эти отважные люди не поддались панике, не испугались лютого холода и действовали сообща. Именно они как раз были теми, кто не дал двигателю взорваться. Андрей же быстро связался с экстренными службами и сообщил ситуацию. В нелёгком деле им помогали два школьника, имена которых так же следует запомнить. Юные Илья и Саша Хатанзейские действовали по зову сердца. Они помогли затушить пожар, активно работали над эвакуацией выживших и командира судна. По словам мальчиков, их здорово научили жизни школьные уроки ОБЖ.

Двоих мужчин и их соратников-школьников похвалил губернатор НАО Юрий Бездудный. Как выяснилось, именно Саша Хатанзейский вызвал спасателей. Он же был и тем, кто первым нашёл огнетушитель, опять же благодаря своей школьной подготовке. После того, как выживших вытащили из самолёта, их укрыли тёплыми вещами, чтобы они не замёрзли. Только спустя время, Андрей Хатанзейский, участвовавший в эвакуации пассажиров понял, что сам тяжело ранен. Выяснилось, что у него сломана нога. Позднее в правительстве региона отметили героизм и храбрость всех, кто помогал выжившим после катастрофы. Господин Бездудный лично пообщался в больнице с двумя школьниками-спасателями, а также ходатайствовал перед МЧС об их награждении. Позднее, в СМИ появилось множество статей на тему отважных мальчиков-героев.

По последним данным, из больниц Архангельска и Нарьян-Мара уже выписали пятерых. Трое из них – это Саша, Илья и Михаил. Состояние первого пилота на данный момент стабилизировалось. Остальные же находятся на излечении, но вспоминать катастрофу не желают. Подарков у братьев Хантазейских, по словам журналистов, очень много. Среди дарителей числятся члены администрации, авиаотряда и просто обычные люди. У детей уже есть две благодарности от Нарьян-Марского объединённого авиаотряда.