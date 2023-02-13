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Замглавы комитета Госдумы по образованию Лантратова предложила вернуть на школьную форму патриотические значки

, 10:30 Источник: РИА Новости

Замглавы комитета Госдумы по образованию Лантратова предложила вернуть на школьную форму патриотические значки
Школьники на линейке в День знаний, Zamir Usmanov/Global Look Press

Сергею Кравцову поступила просьба рассмотреть возможность возвращения на школьную форму патриотических значков. С соответствующим предложением выступила Яна Лантратова, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению.

Лантратова отметила важность вопросов внешнего вида школьников. «Речь идет не только о школьной форме, но и о школьных значках, ношение которых является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации», - говорится в обращении, текст которого есть у РИА Новости.

По словам замглавы комитета, подобные значки должны быть атрибутом патриотизма. При этом, Лантратова считает, что школьники сами должны разработать их дизайн.

Ранее сообщалось о том, что в рамках «Разговоров о важном» в школах будет введен «Час мужества».

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