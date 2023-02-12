Режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет

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12 февраля 2023, 22:52

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Об этом сообщил союз кинематографистов России в воскресенье, 12 февраля.

Вадим Юсупович Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове в семье военного.

После окончания Московского химико-технологического института в 1967-1970 годах работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую М. И. Ромма. После его окончания устроился на «Мосфильм».

Среди главных работ режиссера: «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или опасная игра» (1986), «Слуга» (1988», «Время танцора» (1997).