Врач Жемчугов: скачка заболеваемости ОРВИ весной не предвидится

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12 февраля 2023, 20:44 Источник: Радио 1

Sergey Petrov / globallookpress.com

Скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ весной не предвидится, потому что российское население обучено правильной профилактики. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Согласно словам эксперта, в настоящее время ситуация способствует тому, чтобы простуда обошла вас стороной, потому что морозец на улице пресекает уличные заражения.

Жемчугов также отметил, что в целях профилактики гриппа не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе, обязательно одеваясь при этом по погоде.