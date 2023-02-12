Прокуратура Петербурга потребовала от школ закупить для кабинетов ОБЖ макеты гранат

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12 февраля 2023, 20:20

Фото: Canva

Недостаток учебного оборудования обнаружили в шести школах.

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд Куйбышевского района с обвинением администрации шести школ в отсутствии необходимого учебного оборудования для проведения уроков – по начальной военной подготовки, изучению ПДД и оказанию первой медицинской помощи.

Проверки проведены в школах за номерами 171, 181, 185, 190, 193 и 294. Суд обязал закупить интерактивные программы для изучения ПДД, тренажеры для оказания первой помощи и макетное обмундирования для изучения военной подготовки.

В школьном «арсенале» должны быть муляжи ручных гранат, стрелковый тренажер, магазин для автомата Калашникова с учебными патронами, макет простейшего укрытия для стрельбы в разрезе, оружейный сейф, экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, дозиметр, газоанализатор, ОЗК и другое оборудования.

Отмечается, что в своих претензиях прокуратура опирается на указ Минпросвещения РФ №804 от 6 сентября 2022 года, в котором перечислены «средства обучения и воспитания», необходимые для обучения.

Администрация Центрального района в ближайшее время планирует выделить около 23 миллионов рублей для закупки всех необходимых учебных материалов и оборудования.