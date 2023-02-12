В Петербурге изобрели беспроводную зарядку для электрокаров, от которой можно заряжаться на парковке

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

12 февраля 2023, 20:01

Фото: Canva

Устройство работает на основе принципа магнитного резонанса.

Сотрудники физического факультета Университета ИТМО вместе с производителем зарядных станций для электрокаров «Яблочков» разработали беспроводную зарядку для транспорта с электродвигателем.

Система работает по принципу магнитной резонансной связи передатчика электроэнергии и приемника. На сегодняшний день создан демонстративный образец, передающий мощность 11 киловатт на расстояние до 30 сантиметров. Эффективность зарядного устройства достигает 95%.

В течение шести месяцев исследователи собираются оптимизировать устройство и увеличить выходную мощность до 50 киловатт. После этого ученые намерены создать полноценную зарядную станцию мощностью 300 киловатт, которая позволит заряжать электробусы и автономные погрузчики за 30 минут.