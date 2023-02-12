Эрмитаж закрыли для посещения 12 февраля

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

12 февраля 2023, 19:42

Фото: Canva

Горожан и гостей Северной столицы РФ спешно вывели из здания музея около 13:30.

Музей «Эрмитаж» 12 февраля неожиданно для жителей и гостей города оказался закрыт для посещений. Во второй половине дня людей спешно вывели из здания и попросили не заходить внутрь. Об этом передают СМИ Санкт-Петербурга.

Как отметил персонал музея, учреждение пришлось закрыть около 13:30 по техническим причинам. В пресс-службе и социальных сетях Эрмитажа не сообщается, в связи с чем связано нарушение графика работы.

Согласно инсайдерской информации, из здания в скором порядке вывели всех посетителей, некоторые предположили, что это произошло из-за поступившего звонка о заложенной в музее бомбе. Эти данные еще не подтверждены полицией.

Примечательно, что учреждение уже неоднократно закрывалось из-за подобных инцидентов.